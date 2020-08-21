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Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

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Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

 "Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым

"Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым
19:15   21 Августа 2020
Общество

Главврач поставил точку в версии с "отравлением" Навального

Главврач поставил точку в версии с "отравлением" Навального

Блогера Алексея Навального 20 августа карета скорой помощи доставила в одну из больниц Омска. Его сторонники выдвинули версию об "отравлении". Сегодня главный врач медучреждения Александр Мураховский заявил, что признаков отравления у блогера нет.

Ранее Мураховский также рассказал журналистам, что в качестве основного диагноза основателю ФБК (признан в РФ иноагентом) поставлено нарушение обмена веществ.

Как сообщал ФАН, инцидент с Навальным очень похож на тот, который ранее либеральная общественность отрабатывала с главой "Медиазоны" Петром Верзиловым. Речь идет о попытке политизировать случай, чтобы вывести блогера в Германию.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #отравление #Мураховский

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