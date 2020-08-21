Главврач поставил точку в версии с "отравлением" Навального

Блогера Алексея Навального 20 августа карета скорой помощи доставила в одну из больниц Омска. Его сторонники выдвинули версию об "отравлении". Сегодня главный врач медучреждения Александр Мураховский заявил, что признаков отравления у блогера нет.

Ранее Мураховский также рассказал журналистам, что в качестве основного диагноза основателю ФБК (признан в РФ иноагентом) поставлено нарушение обмена веществ.

Как сообщал ФАН, инцидент с Навальным очень похож на тот, который ранее либеральная общественность отрабатывала с главой "Медиазоны" Петром Верзиловым. Речь идет о попытке политизировать случай, чтобы вывести блогера в Германию.