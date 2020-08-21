Российские медики не возражают против транспортировки блогера Алексея Навального в ФРГ. В течение нескольких часов глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" отправится из Омска в Германию.

Состояние здоровья Навального стабилизировалось, поэтому врачи омской больницы разрешили его транспортировку по запросу родственников. Об этом рассказал заместитель главного врача медучреждения Анатолий Калиниченко.

Франция и Германия предложили главе ФБК "убежище" в своих клиниках, и это стало убедительным условиями для побега на Запад. Ко всему прочему на днях у Навального должен был состояться суд по делу о клевете на ветерана ВОВ, и в это время случилось якобы отравление. Западные страны используют пристрастие блогера к наркотическим веществам с целью дестабилизировать Россию, считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.