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Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

 "Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым

"Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым
19:09   21 Августа 2020
Общество

Навальный отправится из Омска в Германию в ближайшее время

Навальный отправится из Омска в Германию в ближайшее время

Российские медики не возражают против транспортировки блогера Алексея Навального в ФРГ. В течение нескольких часов глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" отправится из Омска в Германию.

Состояние здоровья Навального стабилизировалось, поэтому врачи омской больницы разрешили его транспортировку по запросу родственников. Об этом рассказал заместитель главного врача медучреждения Анатолий Калиниченко.

Франция и Германия предложили главе ФБК "убежище" в своих клиниках, и это стало убедительным условиями для побега на Запад. Ко всему прочему на днях у Навального должен был состояться суд по делу о клевете на ветерана ВОВ, и в это время случилось якобы отравление. Западные страны используют пристрастие блогера к наркотическим веществам с целью дестабилизировать Россию, считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

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Автор: Илья Романович
#германия #навальный #перелет

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