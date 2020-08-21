Новые требования Китая к российскому углю аукнутся потерей рынка в РФ

Китай ограничил импорт российского угля по железной дороге, из-за чего ежедневно около 29 поездов простаивают на погранпереходах. Сейчас КНР принимает уголь в объеме половины нормы из-за новых таможенных требований к качеству. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ОАО РЖД.

«Прием грузов китайской стороной проводится на уровне порядка 50% от нормативных параметров», — заявили в РЖД.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Смирнов в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что Пекин начал сокращать объемы импорта в период пандемии.

«Из-за падения спроса на уголь, они не захотели выполнять контрактные обязательства. Сначала Китай думал, что ему нужен товар и заключил контракт на определенные условия поставки, потом, когда он поняли, что товар не нужен, стал выдумывать обстоятельства, чтобы его не брать. Вот поэтому КНР придумала новые таможенные правила», — сказал эксперт.

Сокращение экспорта для России достаточно критично, говорит Константин Смирнов.

«Ограничение по экспорту сейчас является довольно серьезной проблемой. Плюс уголь — основной товар для железных дорог, поэтому тут возникает цепочка: нет перевозок — железные дороги оказываются в минусе. Тут ситуация комплексная», — объяснил спикер.

Смирнов считает, что разрешить вопрос можно на межгосударственном уровне. В противном случае Россия должна принять зеркальные меры.

«Тут должны помочь наши федеральные ведомства, которые отвечают за этот вопрос. Они должны убеждать китайских товарищей менять эти условия. Если Китай не услышит, что достаточно частая практика, то тогда нужно ограничить ввоз чего-либо китайского под такими же надуманными предлогами. Это и есть задача государства, которое в первую очередь должно помогать своим же производителям», — заключил Смирнов.

По данным ОАО РЖД, с января по июль 2020 года экспорт угля через погранпереходы в Восточном направлении снизился на 10,7%, до 4,9 миллиона тонн. По сравнению с прошлым годом поставки в Китай уменьшились на 14