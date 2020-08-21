Жена Навального требует новых подробностей о состоянии блогера в реанимации

Юлия Навальная, супруга российского блогера Алексея Навального, потеряла связь с представителями больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где в состоянии комы находится ее муж. Об этом стало известно в пятницу, 21 августа.

Супруга Алексея Навального заявила, что не может получить информацию о здоровье блогера, так как потеряла связь с представителями омской больницы. Согласно последним данным, активист находится в стабильно тяжелом состоянии.

Навальная также проигнорировала вопрос журналистов о том, считает ли она опасным перелет супруга в Германию. Напомним, власти ФРГ, узнав о ситуации блогера, отправили в Омск спецборт, на котором предложили перевезти активиста в европейское медучреждение.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в беседе с журналом "Слово и дело" прокомментировал версию об убийстве Навального. Журналист счел такое предположение несостоятельным.