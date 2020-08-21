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Кинопродюсер рассказала о важности "Шугалея-2" и остроте поднятой темы

Кинопродюсер рассказала о важности "Шугалея-2" и остроте поднятой темы

 Продвинутый российский полуприцеп Т3-16 куплен для трансграничной торговли

Продвинутый российский полуприцеп Т3-16 куплен для трансграничной торговли
Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

 Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами
Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

Соловейчик напомнил об отсутствии отравляющих веществ в крови Навального

 "Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым

"Отравление" Навального оказалось похоже на случай с Верзиловым
18:19   21 Августа 2020
Политика

Почти половина граждан США не верит в честные выборы президента страны

Почти половина граждан США не верит в честные выборы президента страны

Почти половина граждан США сомневается, что грядущие президентские выборы в стране пройдут честно. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела газета USA Today.

Исходя из данных опроса, 36% американцев не уверены, что все жители страны, которые хотят отдать свой голос на выборах главы государства, смогут это сделать.

Выборы нового главы Белого дома запланированы на 3 ноября. На них может быть избран уже 46-й президент государства.

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Автор: Илья Романович
#сша #выборы #белый дом

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