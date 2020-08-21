Почти половина граждан США не верит в честные выборы президента страны

Почти половина граждан США сомневается, что грядущие президентские выборы в стране пройдут честно. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела газета USA Today.

Исходя из данных опроса, 36% американцев не уверены, что все жители страны, которые хотят отдать свой голос на выборах главы государства, смогут это сделать.

Выборы нового главы Белого дома запланированы на 3 ноября. На них может быть избран уже 46-й президент государства.