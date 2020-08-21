Стресс и негативные эмоции могут спровоцировать рак

Сконцентрированные на негативных эмоциях люди более подвержены раку. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Значительно реже болеют те, кто часто испытывают положительные эмоции и позитивно смотрят на мир, написал медик в своем Instagram-аккаунте. Причина появления раковых клеток в человеческом организме до сих пор не установлена, заявил Иван Карасев, отмечает РИА Новости.

Однако есть ряд факторов, которые повышают риск развития онкологических заболеваний. Среди них хронический стресс, генетическая предрасположенность, неправильное питание и другое. До этого специалисты назвали пять симптомов, указывающих на рак.