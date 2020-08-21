Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Стресс и негативные эмоции могут спровоцировать рак

Стресс и негативные эмоции могут спровоцировать рак

 Маркетинговый ход: в АТОР объяснили падение цен на авиабилеты

Маркетинговый ход: в АТОР объяснили падение цен на авиабилеты
Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

 США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора

США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора
Почти половина граждан США не верит в честные выборы президента страны

Почти половина граждан США не верит в честные выборы президента страны

 Клинцевич нашел связь между ЦРУ и Bellingcat

Клинцевич нашел связь между ЦРУ и Bellingcat
Стресс и негативные эмоции могут спровоцировать рак

Стресс и негативные эмоции могут спровоцировать рак

 Маркетинговый ход: в АТОР объяснили падение цен на авиабилеты

Маркетинговый ход: в АТОР объяснили падение цен на авиабилеты
Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

 США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора

США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора
Почти половина граждан США не верит в честные выборы президента страны

Почти половина граждан США не верит в честные выборы президента страны

 Клинцевич нашел связь между ЦРУ и Bellingcat

Клинцевич нашел связь между ЦРУ и Bellingcat
17:56   21 Августа 2020
Политика

Клинцевич нашел связь между ЦРУ и Bellingcat

Клинцевич нашел связь между ЦРУ и Bellingcat

Западное СМИ Bellingcat опубликовало материалы, которые нацелены на оправдание деятельности телеканала CNN в Центральноафриканской Республике. Соответствующую информацию прокомментировал представитель Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Сотрудники CNN прибыли в прошлом году на территорию Африки с целью реализации спецоперации по дискредитации деятельности России в государстве. Издания Запада занимались формированием и распространением вбросов, нацеленных против РФ. Сегодня Bellingcat делает попытки оправдать деятельность своих коллег.

По мнению сенатора, в работе телеканала и издания есть много общего. Они руководствуются механизмами, которые используют ЦРУ и Ми-6. На сегодняшний день западные СМИ продолжают продвигать антироссийскую повестку для дестабилизации отношений Российской Федерации и ЦАР. Зарубежным парламентариям выгодны подобные махинации, поскольку они мешают миротворческой миссии РФ в регионе, сообщает издание "ПолитРоссия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#клинцевич #bellingcat #цру

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...