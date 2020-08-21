Клинцевич нашел связь между ЦРУ и Bellingcat

Западное СМИ Bellingcat опубликовало материалы, которые нацелены на оправдание деятельности телеканала CNN в Центральноафриканской Республике. Соответствующую информацию прокомментировал представитель Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Сотрудники CNN прибыли в прошлом году на территорию Африки с целью реализации спецоперации по дискредитации деятельности России в государстве. Издания Запада занимались формированием и распространением вбросов, нацеленных против РФ. Сегодня Bellingcat делает попытки оправдать деятельность своих коллег.

По мнению сенатора, в работе телеканала и издания есть много общего. Они руководствуются механизмами, которые используют ЦРУ и Ми-6. На сегодняшний день западные СМИ продолжают продвигать антироссийскую повестку для дестабилизации отношений Российской Федерации и ЦАР. Зарубежным парламентариям выгодны подобные махинации, поскольку они мешают миротворческой миссии РФ в регионе, сообщает издание "ПолитРоссия".