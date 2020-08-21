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17:47   21 Августа 2020
Общество

Ученые из США захотели узнать состав российской вакцины от коронавируса

Ученые из США захотели узнать состав российской вакцины от коронавируса

Тема российской вакцины от коронавируса была затронута в первом этапе V Всемирной конференции спикеров парламентов мира в онлайн-формате 17–19 августа. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов отметил интерес США к российской разработке.

Директор центра по устойчивому развитию Колумбийского университета США, профессор Джеффри Саксом в ходе мероприятия первым заговорил о разработанном россиянами препарате, обратил внимание Умаханов. По его словам, иностранные специалисты относятся к российской вакцине безо всякого негатива.

"Профессор сказал, что было бы здорово узнать составляющие вакцины, что учёные в США в этом крайне заинтересованы", — сообщил Умаханов в беседе с корреспондентом "Парламентской газеты".

Иностранные специалисты пока не спешат оценивать российскую разработку, поскольку ученые еще не завершили клинические исследования, добавил собеседник издания. При этом Умаханов отметил высокий интерес иностранных специалистов к разработанной россиянами вакцине.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #вакцина #умаханов

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