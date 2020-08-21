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17:40   21 Августа 2020
Политика

Агила Салех призвал к проведению справедливых выборов в Ливии

Агила Салех призвал к проведению справедливых выборов в Ливии

Возглавляющий Палату представителей Агила Салех призвал ввести в Ливии режим полного прекращения огня, а затем провести справедливые выборы. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации СМИ, Палата представителей предложила начать перемирие в североафриканской стране, чтобы перекрыть пути для внешней интервенции. Режим прекращения огня также поспособствует возобновлению добычи нефти, отметил Салех.

Кроме этого, ливийский орган власти поддержал идею о депонировании доходов от экспорта нефти на счете Национальной нефтяной корпорации Ливии, предусмотрев возможность не реализовывать эти средства. Денежные средства будут удержаны на счетах до политического урегулирования.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #салех #палата представителей

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