Агила Салех призвал к проведению справедливых выборов в Ливии

Возглавляющий Палату представителей Агила Салех призвал ввести в Ливии режим полного прекращения огня, а затем провести справедливые выборы. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации СМИ, Палата представителей предложила начать перемирие в североафриканской стране, чтобы перекрыть пути для внешней интервенции. Режим прекращения огня также поспособствует возобновлению добычи нефти, отметил Салех.

Кроме этого, ливийский орган власти поддержал идею о депонировании доходов от экспорта нефти на счете Национальной нефтяной корпорации Ливии, предусмотрев возможность не реализовывать эти средства. Денежные средства будут удержаны на счетах до политического урегулирования.