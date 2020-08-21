Россия войдет в Международную организацию миграции по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить вступление России в Международную организацию по миграции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции", — приводит ТАСС слава российского лидера.

Отмечается также, что глава государства поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду обеспечить эффективное участие страны в работе организации.