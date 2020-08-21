Украинцев за долги по коммуналке накажут запретами

Украинские поставщики коммунальных услуг жалуются на сложность взыскания долгов, поскольку закон позволяет арестовать и продать на торгах практически любое имущество. В исполнительной службе Кривого Рога объяснили, что за долги забирают даже поношенные вещи.

«Мы уже работаем по решению судов. Если суд решил, что человек должен заплатить, значит, должен. Моя работа сделать так, чтобы никто не уклонился. Самый простой вариант, если есть банковский счет с суммой, которая легко покроет задолженность. Иногда приходится прибегать к взысканию имущества», — объяснил судебный исполнитель.

Если долг за коммунальные услуги слишком большой, тогда украинец рискует оказаться без жилья. С другой же стороны, по словам поставщиков, государственные исполнители работают неэффективно, а частные даже не берутся за такие дела.

«Судебные исполнители не берутся за мобильный телефон, телевизор, коммунальный долг. Это неликвид. Я сомневаюсь, что будет большая заинтересованность у других поставщиков заходить в этот рынок. Чтобы рынок работал, нужно принять все механизмы, которые нужны для его работы», — поделился директор концерна ЕГАЗ Артем Компан.

Депутаты правящей украинской партии «Слуга народа» решили ужесточить штрафы за долги по коммуналке законопроектом. Даже без суда за просрочку придется доплатить, хотя так называемая пеня есть и сейчас, но составляет всего 0,01% в день или 3,6% в год. Такое наказание практически не пугает украинцев.

Эксперт в сфере ЖКУ Алексей Ковш разъяснил, что штрафы приравняют к задолженности по алиментам. У украинцев с долгами по алиментам арестовывают часть зарплаты, ограничивают право на вождение транспортным средством или запрещают поездки за границу.

«В новом документе предлагают также действовать и при наличии долгов по коммуналке. С моей точки зрения, это абсолютно правильный шаг», — сказал Ковш.

Согласно проекту закона, пеню собираются повысить, если совокупный долг достиг годовой стоимости коммуналки, то с 3,6% до 20%, если двухлетней, то с 7,2% до 30%, а трехлетней — с 10,8% до 50%. Юрист Александр Плахотник разъяснил, если законопроект поддержат, то пеня также продолжит действовать.