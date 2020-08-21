Ефремов уволил Пашаева

Актер Михаил Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах адвоката Эльмана Пашаева, однако этого юриста он хочет оставить в качестве консультанта.

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП, зачинщиком которого стал актер Михаил Ефремов, было отложено на 24 августа в связи с поиском нового адвоката для артиста. Актер попросил замены адвоката, который представлял его интересы в суде, — Эльмана Пашаева. Ефремов заявил, что хочет нанять более профессионального человека.

"Найму адвокатов посильнее", — сообщил артист.

Также актер уточнил, что Пашаева он хочет оставить в качестве консультанта.

Некоторое время назад экс-защитник Ефремова заявлял в суде, что внедорожник актера мог потерять управление из-за действий хакеров. Он сообщил, что электроника джипа артиста могла выйти из строя из-за действия космического спутника на автомобиль.