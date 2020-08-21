Госдеп США заинтересован в ухудшении состояния здоровья Навального

Болезнь основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального может быть использована США для организации незаконных акций. С этим следует бороться, полагает военный эксперт и журналист Юрий Котенок.

По мнению Котенка, за протестными событиями в Белоруссии стоят те же западные провокаторы, которые сейчас используют Навального. Из-за границы поступила команда, чтобы блогер выполнил роль сакральной жертвы. В этом смысле глава ФБК является очень удобным, пишет "ПолитЭксперт".

Котенок полагает, что с помощью этого инцидента с Навальным собираются провести новую попытку по дискредитации РФ. Сам журналист не желает блогеру ничего плохого, однако болезнь последнего не отменяет того, что против России активизируется американский Госдеп. Не исключено, что скоро появятся заявления об очередных антироссийских санкциях.

Другими словами, это запланированная специальная операция со множеством ходов. Именно поэтому незаконные провокации, которые могут начаться на этом фоне, следует немедленно пресекать, подчеркнул Котенок.