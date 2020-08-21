Захватить в плен могут и "людей мирной профессии": Перенджиев о "Шугалей-2"

Фильм "Шугалей-2" расскажет общественности о важности человека, его правах и свободе. Такое мнение высказал политолог Александр Перенджиев.

Также в беседе с NewInform специалист отметил, что кинокартина привлечет внимание к тому, что захватить в плен могут не только военных, но и людей мирной профессии.

"Этот момент важен. Социология — наука, которая появилась и зародилась именно на Западе. Получается, что неуважение к профессии социологов, проявляющееся сейчас на Западе, — неуважение к себе самим. Они думают, что наносят удар против России, захватывая наших граждан, а на самом деле они наносят удары по себе. По сути Запад себя не уважает", — подчеркивает политолог.

История российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых незаконным образом в ливийской тюрьме, вновь появится на экранах в сентябре 2020 года.

Фильм "Шугалей-2" основан на реальных событиях, произошедших с социологами, которые прибыли в Ливию для проведения исследований. Россияне были схвачены боевиками местных радикальных группировок и до сих пор удерживаются в тюрьме "Митига" без предъявления каких-либо обвинений.