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17:03   21 Августа 2020
Общество

Захватить в плен могут и "людей мирной профессии": Перенджиев о "Шугалей-2"

Захватить в плен могут и "людей мирной профессии": Перенджиев о "Шугалей-2"

Фильм "Шугалей-2" расскажет общественности о важности человека, его правах и свободе. Такое мнение высказал политолог Александр Перенджиев.

Также в беседе с NewInform специалист отметил, что кинокартина привлечет внимание к тому, что захватить в плен могут не только военных, но и людей мирной профессии.

"Этот момент важен. Социология — наука, которая появилась и зародилась именно на Западе. Получается, что неуважение к профессии социологов, проявляющееся сейчас на Западе, — неуважение к себе самим. Они думают, что наносят удар против России, захватывая наших граждан, а на самом деле они наносят удары по себе. По сути Запад себя не уважает", — подчеркивает политолог.

История российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых незаконным образом в ливийской тюрьме, вновь появится на экранах в сентябре 2020 года.

Фильм "Шугалей-2" основан на реальных событиях, произошедших с социологами, которые прибыли в Ливию для проведения исследований. Россияне были схвачены боевиками местных радикальных группировок и до сих пор удерживаются в тюрьме "Митига" без предъявления каких-либо обвинений.

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Автор: Илья Романович
#ливия #фильм #шугалей-2

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