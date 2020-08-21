ЧЕТРА в кратчайшие сроки представила спецбульдозер Т15 «Белый Лебедь»

Министерство чрезвычайных ситуаций России планово обновляет в своих подразделениях парк техники. В рамках этого обновления компания «ЧЕТРА» отгрузит ведомству крупную партию спецбульдозеров Т15 «Белый лебедь».

Как сообщает в пятницу, 21 августа, информационный портал «Сделано у нас», в рамках выполнения гособоронзаказа 22 бульдозера ЧЕТРА Т15, с негласным именем «Белый лебедь», уже поставлены подразделениям МЧС и направлены для работы в на Камчатку, в Хабаровский край, а также в Московскую, Новосибирскую,Самарскую, Ростовскую и Челябинскую области.

«Бульдозеры исполнены по специальному заказу в белом цвете с опознавательными знаками МЧС России. Рабочие предприятия ООО «ПК «Промтрактор», выполнившие столь сложный заказ в кратчайшие сроки, дали ЧЕТРА Т15 негласное имя «Белый Лебедь», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, бульдозеры были дополнительно оснащены люком эвакуации и специализированной системой навигации.