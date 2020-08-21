Немцев обяжут выгуливать собак дважды в день, Валуев предлагает трижды

Власти Германии готовят законопроект, который обяжет владельцев собак ответственнее и внимательнее следить за своими питомцами. Инициативу предложила министр сельского хозяйства страны Юлия Клекнер. Помимо правил выгула и содержания братьев меньших, закон затронет проблему разведения собак в приютах и питомниках, а также перевозки домашних животных.

«Постановление должно быть официально объявлено в начале 2021 года, сообщило министерство сельского хозяйства в Берлине. Также проект должен быть согласован с профессиональными ассоциациями. Регулирование должно, среди прочего, обязать владельцев собак давать выгуливать животное на открытом воздухе за пределами питомника или квартиры по крайней мере два раза в день в общей сложности не менее часа», — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

По словам Юлии Клекнер, многие люди относятся к животным, как «мягким игрушкам» и не ценят их потребности. Необходимо удовлетворять желания своей собаки и относится к ней, как к полноценному члену семьи, считает министр сельского хозяйства.

Закон включает в себя несколько положений: власти ФРГ запретят держать собак на цепи длительное время, также нельзя будет оставлять животное в одиночестве на целый день. Заводчикам хвостатых питомцев запретят разводить больше трех щенков. Инициатива коснется и собачьих выставок: в дефиле перед зрителями откажут животным, у которых отсутствует часть тела (к примеру, ухо или хвост).

Депутат Госдумы, обладатель лабрадора Николай Валуев поддержал законопроект, предложенный Клекнер. Однако некоторые положения парламентарий все же захотел поменять:

«Я, конечно, немного против того, что права животных пытаются прировнять к правам человека. Но, в целом, закон Юлии Клекнер верный. Однако замечу, что собака, по идее, должна гулять не два раза в день, а три. Таким законом немцы, действительно, укрепят ответственность людей перед животными, что неплохо само по себе», — сказал экс-чемпион мира по боксу.

Подобный законопроект жизненно необходим России, где существует большая проблема бездомных животных, считает Валуев. Депутат обратил внимание, что перед внесением предложения на рассмотрение правительству нужно решить вопрос с обязательной регистрацией домашних животных.

«Я надеюсь, что к обязательной регистрации мы [Россия], наконец, придем. Тогда можно будет планомерно решать вопрос бездомных животных и вводить правила для владельцев собак. Потому что только с введением обязательной регистрации мы сможем ввести административную ответственность», — добавил собеседник «Политики Сегодня».

Валуев посетовал, что в России распространено моральное насилие над собаками и привлечь к ответственности за это по статье «жестокое обращение с животными» (245 УК РФ) нельзя. К примеру, осенью отмечается большой рост числа бездомных собак, потому что люди выставляют за порог животных, которых забрали с улицы летом.

«Поигрались и вышвырнули их на улицу. И привлечь этих людей нельзя. А эти выброшенные собаки начинают кусать людей, потому что есть злоба, есть тайные чувства», — полагает парламентарий.

Член общественного объединения «Союз Кинологических Организаций России», эксперт-кинолог международной категории Владимир Уражевский объяснил «Политике Сегодня», что законопроект Юлии Клекнер поможет людям оценивать свои возможности перед тем, как заводить собаку.

«Многие люди не рассчитывают свои возможности, когда заводят собаку. Ни финансовые, ни временные. А когда таких возможностей нет, очень нежелательно заводить собаку. Потому что есть такие породы, которые требуют, к примеру, прогулок, причем продолжительных. Это не декоративные породы, а крупные: охотничьи псы, овчарки. Прогулка для них обязательна. Поэтому подход немцев абсолютно правильный», — подчеркнул эксперт.

Уражевский посоветовал дополнительно проверять всех обладателей домашних животных у специалистов и зоопсихологов. Когда человек неуравновешен, он может причинить собаке вред или использовать ее в качестве собственного телохранителя.

«Такие люди могут натравить свою собаку на обидчика, например. Или на любого человека ради веселья. Собаки у таких хозяев страдают всю жизнь, когда вынуждены решать проблемы, с которыми сам человек разобраться не в состоянии. Поэтому обязательно должно быть заключение психиатра. Вот с такими поправками этот закон в России очень нужен», — заключил кинолог.

Клекнер предположила, что немецкие правоохранители вряд ли будут приходить домой к владельцам собак, чтобы проверять соблюдение всех установленных в законопроекте правил. По большей части эти меры будут направлены на собак в приютах.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын ввел запрет на содержание собак для жителей республики. Если кто-то нарушит указ, его питомца отправят в зоопарк или в мясной ресторан в качестве пищи. В Северной Корее содержание домашних животных долгое время считалось западной модой.