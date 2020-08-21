Маркетинговый ход: в АТОР объяснили падение цен на авиабилеты

Крупные авиакомпании России сократили стоимость билетов на внутренние рейсы почти вдвое. «Ведомости» пишут, что это связано с падением спроса. «Политика Сегодня» разобралась, так ли это.

Журналисты издания сравнили цены на полеты из Москвы в 15 городов. Так, S7 Airlines снизил вдвое цену перелета из столицы в Уфу: осенью туда можно улететь за три тысячи рублей. На 40% подешевели билеты в Краснодар — до 3600 рублей и Пермь — до четырех тысяч. Значительно сократилась стоимость на осенние билеты и у «Аэрофлота», отмечают «Ведомости». По сравнению с началом лета перелеты из Москвы в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар подешевели примерно на 40%, в Пермь, Самару и Иркутск — на 30%, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск — на 20%, а в Санкт-Петербург и Сочи падение составило 15%.

Однако масштабного падения спроса не наблюдается, заявил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко в комментарии ПС. Снижение цен на билеты направлено на то, чтобы еще больше увеличить продажи, пояснил он.

«Я бы не сказал, что снижается спрос. Я думаю, таким образом они хотят его поддержать. Плюс с сегодняшнего дня начинается программа кэшбека*. Я думаю, это тоже сделано для увеличения продаж и объемов перевозок. Сегодня все настроены именно на увеличение, а не на сохранение спроса», — считает эксперт.

*прим. ред.: С 21 по 28 августа в России стартует программа, позволяющая вернуть туристам часть денежных средств, потраченных на путевки или проживание в гостинице.

По мнению главы Ассоциации, заявления о дешевых билетах – просто маркетинговый ход.

«Это не означает, что кресла на рейсе продаются по такой цене. Такой тариф появляется, да. Но это даже не 20% от кресел», — объяснил он.

Вместе с тем, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с корреспондентом ПС отметил, что падение спроса имеет место. Дело в том, что период отпусков заканчивается.

«Был летний сезон, это нормально. Сейчас дети в школу пойдут, отпуска заканчиваются, не до поездок россиянам», — сказал он.

В остальное время года внутренними авиалиниями пользуются в основном командированные люди. Однако пандемия коронавируса и здесь внесла коррективы — этой осенью деловые поездки вряд ли предвидятся, заключил вице-президент АТОР.