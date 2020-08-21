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19:48   21 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Виселицы и парад неонацистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

24 августа Украина в 29-й раз отметит День Независимости. В этом году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, масштабных мероприятий на государственном уровне не ожидается. В частности, отменены публичное выступление президента Владимира Зеленского и военный парад.

Вместе с тем, украинский лидер со своей женой примут участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях. Кроме того, в центре Киева пройдет марш защитников Украины, участниками которого станут ветераны боевых действий в Донбассе. Запланирован  шестичасовой онлайн-марафон с участием известных украинцев.

Свои «подарки» готовят и радикально настроенные граждане.

«Виселица для ваты»

20 августа в центре Киева представители экстремистской организации Centuria (ее деятельность запрещена в РФ) вывесили петли для инакомыслящих. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале.

Группа людей в черной одежде и масках вышла на пешеходный мост на улице Институтской. В руках они несли плакат с надписью «место для ваты» (так на сленге называют тех, кто имеет просоветские и пророссийские убеждения — прим. ред.).

«Они — предатели и пособники оккупантов, они коллаборационисты и советские приспособленцы», — написали радикалы в аннотации к ролику.

В следующем посте экстремисты обозначили, что своим поступком запустили акцию, участникам которой следует сфотографировать наклеенные в самых неожиданных местах стикеры с неугодными политиками. Наиболее креативные авторы получат призы.

Российская журналистка, телеведущая Ольга Скабеева назвала акцию радикалов «средневековьем в худшем своем проявлении».

Марш во главе с неонацистом

24 августа в Киеве планируется провести марш ко Дню независимости. Его возглавят депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность», генерал-лейтенант Михаил Забродский и бывший глава «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. В социальных сетях появилось видео, где они призывают участников гражданской войны в Донбассе собраться возле станции метро «Университет».

Виселицы и парад экстремистов. Как Украина готовится ко Дню независимости

Ярко выраженная политизированность марша во многом обусловлена выбором предводителей акции. По мнению депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, это может означать подготовку государственного переворота в стране экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — передает слова Кивы телеканал NEWSONE.

С Кивой согласился и бывший депутат Верховной рады Давид Жвания. В своем видеообращении к Владимиру Зеленскому он предупредил президента, что экс-глава государства Порошенко начал раскачивать ситуацию на Украине. Кроме того, политик напомнил о преступлениях в 2014 году, которые были совершены Порошенко и его людьми. По его словам, чтобы подогреть ненависть к бывшему президенту Виктору Януковичу, по приказу Порошенко были организованы похищения, избиения и убийства «активистов майдана».

Бронзовые жертвы праздника

В День независимости 2014 года массовые варварские гуляния радикалов охватили Павлоград, Северодонецк, Кировоград и другие города Украины. Активисты «Правого сектора» и других организаций громили памятники Владимиру Ленину.

В Павлограде после падения вождя вандалы под выкрики националистических лозунгов устроили на нем танцы. В Северодонецке фигуру Ленина привязали к трактору, а затем свалили. На месте монумента активисты поставили украинский флаг.

В 2017 году те же бойцы «Правого сектора» в Харькове разрушили памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Вандалы сфотографировались с памятником, а затем разбили его кувалдой.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#украина #радикалы #день независимости украины

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