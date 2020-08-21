Навального решили оставить на лечении в Омске

Блогер Алексей Навальный до того, как придет в стабильное состояние будет проходить лечение в БСМП №1 в Омске.

Главврач БСМП №1 в Омске сообщил, что блогер Алексей Навальный должен остаться в больнице до тех пор, пока его состояние не стабилизируется. Врачи опасаются за транспортировку блогера на самолете, потому что именно на борту летного судна ему стало плохо. Сейчас специалисты советуют не рисковать жизнью пациента и лечить его в больнице, куда он был госпитализирован.

Добавим, Алексей Навальный был экстренно доставлен в омскую больницу 20 августа. По имеющимся данным, он больше месяца принимал антидепрессанты. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в так называемом "Фонде борьбы с коррупцией", который на территории Россйиской Федерации признан в России иноагентом.