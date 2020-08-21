Ефремов описал свое состояние как "салат" в голове

Актер Михаил Ефремов заявил на заседании Пресненского суда Москвы, что у него в голове салат. Он склоняется к тому, что во время смертельного ДТП сидел не за рулем, а на пассажирском кресле своего автомобиля.

Ефремов предполагает, что перед поездкой кто-то его затащил на пассажирское кресло. Сегодня в 10 утра началось очередное заседание по существу в Пресненском суде Москвы. Рассматривается дело о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова. В случае признания его вины, Ефремова могут наказать в виде лишения свободы до 12 лет.