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16:39   21 Августа 2020
Политика

Макаренко: Запад будет использовать "отравление" Навального для провокаций

Макаренко: Запад будет использовать "отравление" Навального для провокаций

Интерес Запада к российскому блогеру Алексею Навальному говорит о тесной связи этого деятеля с иностранцами. Запад может использовать отравившегося блогера для провокаций. Такого мнения придерживается общественник Эрнест Макаренко.

Ситуацию с попаданием Навального в больницу будут использовать против России. Обязательно прозвучат обвинения, что российская медицина ничего не смогла, поэтому Навального необходимо лечить за границей, считает Макаренко. Об этом рассказывается в материале издания Nation News.

Окружение Навального специально нагнетает ситуацию вокруг его госпитализации, чтобы поскорее отправить его за границу. По мнению Макаренко, в этом отравлении заинтересованы только враги России. Поэтому инцидент будет использоваться в политических антироссийских целях.

За громкой историей с госпитализацией блогера могут стоять наркотики. Предполагается, что он отравился оксибутиратом.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #запад #макаренко

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