США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора

Соединенные Штаты Америки хотят создать балто-черноморский регион, через который смогут влиять на Россию, и для этого они пытаются разрушить действующую политическую систему Белоруссии.

Об этом в пятницу, 21 августа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит телеканал «Царьград».

По словам президента Белоруссии, он не позволит никому осуществить силовой захват власти в стране, потому что в противном случае сами белорусы обвинили бы его в том, что он их не защитил.

«Плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: «Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?» Вот что меня больше всего беспокоит, — подчеркнул Лукашенко. — Я президент страны. Не дай Бог, страна вздыбится и рухнет — вам не будет работы. И вы с меня спросите».

В то же время глава белорусского государства выразил уверенность в том, что ситуация не катастрофичная, а в ближайшее время напряжение будет снято окончательно.

За всеми происходящими в Белоруссии беспорядками стоят кураторы из США, которым подыгрывают европейцы, уверен Лукашенко. Все это делается, по его словам, ради того, чтобы использовать Белоруссию в борьбе против России, именно для этого Запад и подготовил этот бунт.

«Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина», — объяснил Лукашенко.

В заключение он добавил, что работа по белорусскому проекту ведется из центра, созданного под Варшавой, и польские власти об этом прекрасно осведомлены.