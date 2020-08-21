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16:18   21 Августа 2020
Армия

Минобороны опубликовало кадры активной фазы масштабных учений в Забайкалье

Минобороны опубликовало кадры активной фазы масштабных учений в Забайкалье

Минобороны России обнародовало видеозапись активной фазы масштабных учений, которые проходят на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

По информации российского военного ведомства, в маневрах принимают участие около шести тысяч военнослужащих. Помимо этого, в масштабных учения задействовано до одной тысячи единиц техники, в том числе авиация, РСЗО, бронетехника, беспилотные летательные аппараты и артиллерия.

Огнем из самоходных гаубиц и РСЗО удалось уничтожить пункты управления и подавить крупные огневые средства условного противника. Кроме того, военные поразили выдвигающиеся резервы, выявленные разведывательными подразделениями, после чего мотострелки ликвидировали условного противника.

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Автор: Борис Нестеров
#учения #минобороны рф #забайкалье

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