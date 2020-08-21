Марков считает "отравление" Навального результатом хронического заболевания

Алексей Навальный попал в тяжелом состоянии в больницу Омска. Соратники блогера выдвинули версию, что его будто бы отравили. Вероятность этого оценил политолог Сергей Марков.

По его словам, деятельность Навального не является достаточным мотивом, чтобы кто-то решил ему навредить. Подобные действия бессмысленны даже со стороны тех, кто фигурировал в "расследованиях" блогера, потому что все уже опубликовано, пишет "Слово и дело".

Политолог полагает, что причина комы Навального кроется в возможных заболеваниях, перешедших в хроническую стадию. В качестве примера Марков привел случай с журналистом Владимиром Кара-Мурзой, который также связывали с якобы имевшим место отравлением. Однако медики указали на хронические причины комы.

Версия Маркова недалека от истины, так как главный врач медицинского учреждения, куда доставили блогера, Александр Мураховский назвал ключевой диагноз пациента. Речь идет о нарушении обмена веществ, который спровоцировал снижение сахара в крови. RT сообщал, в каком состоянии доставили Навального в больницу.