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20:08   21 Августа 2020
Россия

Военная полиция во время учений отработала сценарий химического заражения

Военная полиция во время учений отработала сценарий химического заражения

Военная полиция Западного военного округа во время учений «Страж-2020» отработала действия на случай химического заражения местности в Ленинградской и Нижегородской областях.

Военнослужащие приняли участие в учебно-боевой подготовке по сценарию условного взрыва на химическом предприятии. Военной полиции была поставлена задача ликвидировать последствия заражения.

«Организовано круглосуточное патрулирование в районе химического заражения. Совместно с сотрудниками ВАИ, МВД, МЧС и Росгвардии военные полицейские оборудовали стационарные посты на автомобильных дорогах, ведущих к месту условной химической аварии и организовали блокирование зараженного района», — рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе ЗВО.

Служащие отработали алгоритм действий в ходе тушения автомобильной техники, находившейся в эпицентре условного взрыва и оказания неотложной помощи пострадавшим военным и гражданским лицам.

Военная полиция во время учений отработала сценарий химической атаки

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись масштабных учений, прошедших на военном полигоне Цугол в Забайкальском крае. Около шести тысяч военнослужащих приняли участие в учениях, была задействована примерно тысяча единиц военной техники: авиация, бронетехника, беспилотники, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня.

Самоходные гаубицы и РСЗО «уничтожили» управленческие пункты условного противника и подавили огневой залп с «вражеской» стороны. Также были задействованы разведывательные подразделения и мотострелковые батальоны.

18 августа в Бурятии прошли совместные учения «Селенга», в которых приняли участие российская и монгольская стороны. На поле выступили танки Т-72Б. Отрабатывалось выдвижение на огневой рубеж, а также стрельба по движущимся мишеням и прочие маневры по борьбе с терроризмом.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #учения #армия #новости #общество

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