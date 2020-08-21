Автоэксперт назвал плюсы регистрации автомобиля в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ). Согласно постановлению, сотрудников МВД привлекут к работе на территории МФЦ, но автовладелец столкнется с представителями Госавтоинспекции только на этапе осмотра машины.

«Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов», — говорится в документе.

Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с «Политикой Сегодня» назвал правильным и логичным решением разрешить россиянам регистрировать машины в МФЦ, а не в отделении ГИБДД, поскольку транспортное средство это такое же имущество как, например, холодильник.

«Довольная странная ситуация, когда штамп в техпаспорте ставит майор с пистолетом в бронежилете и в каске. Это обычная гражданская процедура. Вы когда холодильник покупаете, вам полиция ставит разрешение на пользование? А если вы решили его продать, какие регистрационные действия делаете? Никакие. Вы спокойно распоряжаетесь своим имуществом», — объяснил позицию Сергей Асланян.

В Германии и Франции автомобили на учет ставят муниципальные служащие, что является аналогом российского МФЦ, продолжил автоэксперт. Ведь дело полицейского, по его мнению, если случилось ДТП с жертвами, приехать и попытаться понять, почему это произошло, а не проверять номер двигателя.

«На автомобиле есть номер кузова, если это рамная машина, то номер рамы и номер двигателя. Почему полицейский может сверить данные автомобиля, а муниципальный служащий нет? Может, поэтому половину функций передадут МФЦ, а все остальное так или иначе под контролем полиции, потому что полицейский контроль важен», — разъяснил Сергей Асланян.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО КОНЦА ГОДАhttps://t.co/BUrrsAMBxB — МФЦ Санкт-Петербурга (@MFC_SPB) August 11, 2020

Автоэксперт напомнил, что водительское удостоверение уже продлевают как в ГИБДД, так и в МФЦ. Обращение в многофункциональный центр — удобный способ замены водительских прав, ведь сотрудники МФЦ самостоятельно передадут документы в ГИБДД и заберут их оттуда.

Автовладельцам не нужно посещать ГИБДД. Останется лишь в установленный срок получить новое удостоверение в том же МФЦ, где сдали документы.

«Это попытка передать полномочия по регистрационным действиям МФЦ. Сотрудники многофункциональных центров не заинтересованы в создании проблем водителю. Они совершенно спокойно выполнят весь функционал. Это невероятная экономия времени. Очень правильное и разумное решение», — подытожил Сергей Асланян.