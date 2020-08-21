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 Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»

Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»
16:20   21 Августа 2020
Весь мир

Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»

Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»

Немцы продемонстрировали готовность до конца, пусть даже на локальном уровне отдельных городов и федеральных земель, отстаивать свое право на укрепление континентальных отношений с Россией.

Об этом заявил главред журнала «Архонт, кандидат исторических наук Антон Бредихин, комментируя Федеральному агентству новостей заявление бургомистра немецкого города Засниц Франка Крахта, что угрозы санкциями со стороны американских сенаторов – это «верх наглости».

Ранее в августе трое сенаторов-демократов США призвали Вашингтон ввести санкции против города Засниц, если расположенный там порт не перестанет участвовать в достройке российского газопровода «Северный поток-2». В ответ бургомистр Засница призвал Берлин дать американцам отпор и показать, что политикой запугивания от Германии ничего не добиться, тем более, что угрозы США вносят в европейский бизнес «большую неразбериху». При этом Крахт добавил, что надеется на скорейшую достройку газопровода «Северный поток-2».

Комментируя эту ситуацию Антон Бредихин напомнил, что атаке англо-саксонского мира подвергся порт города Засниц, который находится на исконно славянско-русском острове Рюген. При этом, он добавил, что американцы перед тем как уйти из Германии в Польшу, пытаются посильнее насолить немцам, в том числе и путем подрыва их энергобезопасности.

Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»

Газопровод «Северный поток-2», который по дну Балтийского моря свяжет Россию и Германию без всяких транзитных государств, это общая российско-европейская победа, а также путь к укреплению континентальных отношений, добавил Бредихин.

«Это путь Европы к освобождению от статуса американской колонии, каковой она стала согласно плану Маршала. И немцы готовы бороться до конца, пусть даже на локальном уровне земель и городов, — подчеркнул эксперт. — Естественно, что это злит американцев, но своими санкциями они уже никого не запугают. Опыт непокоренной России виден всему миру».

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Автор: Александр Люблинский
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