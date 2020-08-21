Немцы продемонстрировали готовность до конца, пусть даже на локальном уровне отдельных городов и федеральных земель, отстаивать свое право на укрепление континентальных отношений с Россией.

Об этом заявил главред журнала «Архонт, кандидат исторических наук Антон Бредихин, комментируя Федеральному агентству новостей заявление бургомистра немецкого города Засниц Франка Крахта, что угрозы санкциями со стороны американских сенаторов – это «верх наглости».

Ранее в августе трое сенаторов-демократов США призвали Вашингтон ввести санкции против города Засниц, если расположенный там порт не перестанет участвовать в достройке российского газопровода «Северный поток-2». В ответ бургомистр Засница призвал Берлин дать американцам отпор и показать, что политикой запугивания от Германии ничего не добиться, тем более, что угрозы США вносят в европейский бизнес «большую неразбериху». При этом Крахт добавил, что надеется на скорейшую достройку газопровода «Северный поток-2».

Комментируя эту ситуацию Антон Бредихин напомнил, что атаке англо-саксонского мира подвергся порт города Засниц, который находится на исконно славянско-русском острове Рюген. При этом, он добавил, что американцы перед тем как уйти из Германии в Польшу, пытаются посильнее насолить немцам, в том числе и путем подрыва их энергобезопасности.

Газопровод «Северный поток-2», который по дну Балтийского моря свяжет Россию и Германию без всяких транзитных государств, это общая российско-европейская победа, а также путь к укреплению континентальных отношений, добавил Бредихин.