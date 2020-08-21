Россия приветствует перемирие в Ливии

Россия приветствует инициативу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о немедленном прекращении огня, для этого есть все механизмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

По словам источника, Москва настаивает на том, что военного решения в Ливии нет: североафриканской стране необходимо налаживать политические и экономические переговоры, в том числе по поводу нефти.

ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня в пятницу, 21 августа, передавало РИА Новости.