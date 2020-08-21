Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Перспективы российских «Ратников» оценили на Западе

Перспективы российских «Ратников» оценили на Западе

 Члены экспертного совета в Сыктывкаре обсудили состояние дорог в Коми

Члены экспертного совета в Сыктывкаре обсудили состояние дорог в Коми
Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль

Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль

 Адвокат перечислил минусы антимонопольного комитета Украины

Адвокат перечислил минусы антимонопольного комитета Украины
Россия приветствует перемирие в Ливии

Россия приветствует перемирие в Ливии

 Пушков: тенденция плохого отношения к США распространяется по Европе

Пушков: тенденция плохого отношения к США распространяется по Европе
Перспективы российских «Ратников» оценили на Западе

Перспективы российских «Ратников» оценили на Западе

 Члены экспертного совета в Сыктывкаре обсудили состояние дорог в Коми

Члены экспертного совета в Сыктывкаре обсудили состояние дорог в Коми
Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль

Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль

 Адвокат перечислил минусы антимонопольного комитета Украины

Адвокат перечислил минусы антимонопольного комитета Украины
Россия приветствует перемирие в Ливии

Россия приветствует перемирие в Ливии

 Пушков: тенденция плохого отношения к США распространяется по Европе

Пушков: тенденция плохого отношения к США распространяется по Европе
14:57   21 Августа 2020
Общество

Члены экспертного совета в Сыктывкаре обсудили состояние дорог в Коми

Члены экспертного совета в Сыктывкаре обсудили состояние дорог в Коми

Состояние дорог в Коми заставляет граждан региона ежегодно обращаться с жалобами к местным властям. Ситуацию с дорожной сетью обсудили члены Экспертного совета республики Коми на круглом столе в Сыктывкаре.

Как отмечает ФАН, модератором мероприятия был соучредитель общественной организации "Братья Басковы" Константин Басков. По его мнению, следует разобраться, какие конкретные действия могут улучшить ситуацию с дорогами в регионе.

Для решения подобных вопросов крайне важна обратная связь властей с населением. Пожелания местных жителей должны обязательно учитываться при планировании ремонтов дорог.

Наиболее остро стоит вопрос с дорогами в труднодоступные населенные пункты. Местные власти должны обеспечить комфортные условия для всех жителей региона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#дороги #коми #ремонт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...