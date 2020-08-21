Члены экспертного совета в Сыктывкаре обсудили состояние дорог в Коми

Состояние дорог в Коми заставляет граждан региона ежегодно обращаться с жалобами к местным властям. Ситуацию с дорожной сетью обсудили члены Экспертного совета республики Коми на круглом столе в Сыктывкаре.

Как отмечает ФАН, модератором мероприятия был соучредитель общественной организации "Братья Басковы" Константин Басков. По его мнению, следует разобраться, какие конкретные действия могут улучшить ситуацию с дорогами в регионе.

Для решения подобных вопросов крайне важна обратная связь властей с населением. Пожелания местных жителей должны обязательно учитываться при планировании ремонтов дорог.

Наиболее остро стоит вопрос с дорогами в труднодоступные населенные пункты. Местные власти должны обеспечить комфортные условия для всех жителей региона.