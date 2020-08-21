ПНС Ливии заявило о немедленном прекращении огня

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории североафриканской страны, говорится в заявлении заседающего в Триполи кабмина.

Как сообщает агентство Anadolu, выступающие на стороне ПНС Ливии формирования хотят добиться демилитаризации городов Сирт и аль-Джуфра. Триполитанское правительство считает, что это позволит стабилизировать ситуацию в стране. ПНС также заявляет о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в Ливии в марте 2021 года.

Помимо этого, в заявлении ПНС говорится о необходимости возобновления добычи и экспорта ливийской нефти. Как утверждает заседающее в Триполи правительство, доходы от реализации сырья должны поступать на счет Национальной нефтяной корпорации Ливии в иностранном банке, передает ТАСС со ссылкой на документ.