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14:41   21 Августа 2020
Общество

Цеков намекнул, за что Навального подставили спонсоры

Цеков намекнул, за что Навального подставили спонсоры

Член Совета Федерации Сергей Цеков рассказал, что версия об отравлении Алексея Навального может быть интересна только его кураторам с Запада.

Блогер Алексей Навальный находится в коме после ухудшения состояния здоровья во время авиаперелета. Врачи проводят анализы госпитализированного пациента в омской больнице. Медики заявили, что Навальный не реагирует на болевые раздражители, однако у него наблюдается реакция зрачков.

Ранее уже появлялась информация, что Навальный принимает антидепрессанты. Симптомы блогера похожи на результат отравления бутиратом или иным синтетическим веществом. В больнице отметили, что таблетки могли сказаться на состоянии здоровья пациента.

Член Совета Федерации Сергей Цеков рассказал, что в России точно не травили Навального. Версия об отравлении блогера может быть интересна только его западным кураторам, сообщает "НьюИнформ".

"Если кому-то нужно было травить Навального, то только оппозиционерам и его друзьям, находящимся за границей", — отметил Цеков.

Представители так называемого "Фонда борьбы с коррупцией", признанного иноагентом на территории РФ, сообщали, что Навального якобы отравили опасным веществом. Лабораторные анализы установили нахождение промышленной химии на коже и одежде блогера.

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #версия #омск #цеков

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