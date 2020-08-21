Цеков намекнул, за что Навального подставили спонсоры

Член Совета Федерации Сергей Цеков рассказал, что версия об отравлении Алексея Навального может быть интересна только его кураторам с Запада.

Блогер Алексей Навальный находится в коме после ухудшения состояния здоровья во время авиаперелета. Врачи проводят анализы госпитализированного пациента в омской больнице. Медики заявили, что Навальный не реагирует на болевые раздражители, однако у него наблюдается реакция зрачков.

Ранее уже появлялась информация, что Навальный принимает антидепрессанты. Симптомы блогера похожи на результат отравления бутиратом или иным синтетическим веществом. В больнице отметили, что таблетки могли сказаться на состоянии здоровья пациента.

Член Совета Федерации Сергей Цеков рассказал, что в России точно не травили Навального. Версия об отравлении блогера может быть интересна только его западным кураторам, сообщает "НьюИнформ".

"Если кому-то нужно было травить Навального, то только оппозиционерам и его друзьям, находящимся за границей", — отметил Цеков.

Представители так называемого "Фонда борьбы с коррупцией", признанного иноагентом на территории РФ, сообщали, что Навального якобы отравили опасным веществом. Лабораторные анализы установили нахождение промышленной химии на коже и одежде блогера.