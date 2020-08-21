Для мигрантов готовят революцию в учете

В России запустят платформу с единой базой данных иностранных граждан, на которой ведомства смогут обмениваться сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мигранты смогут заходить на портал через мобильное приложение, где у них будет личный кабинет.

Изначально проектом занималось МВД, однако теперь его курирует Минкомсвязи, а за разработку отвечает «Ростелеком», так как система должна быть интегрирована с порталом госуслуг. В рабочую группу по разработке ресурса входят представители МВД, МИД и Минтруда.

Как сообщил «Политике Сегодня» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов создание такой платформы облегчит жизнь иностранным гражданам и спасет их от возможного обмана со стороны различных ведомств.

«Сейчас люди мучаются с миграционным учетом, который архаичный инструмент, на бумаге. Платят за это деньги, их обманывают, в базу ничего не вбивается. Это все аннулируется. Я считаю, что это лучшее решение. Мы долго его вырабатывали и согласовывали», — объяснил он.

С помощью такого мобильного приложения можно будет следить за перемещением мигрантов, добавил президент Федерации. Другие подробности проекта он озвучивать не стал.

«Мы в рабочей группе пока договорились не разглашать подробностей СМИ. Никаких деталей я вам сообщить больше не могу», — сказал Коженов, заверив в революционности проекта, который «уберет десятки миллиардов коррупционной составляющей».

Вице-премьер Алексей Оверчук 28 июля дал поручение о создании рабочей группы для запуска платформы для мигрантов.

По данным МВД, с января по май 2020 года в России на миграционный учет поставили чуть более 4,5 миллионов иностранных граждан. Ежегодно в РФ из других стран прибывает около 16,5 миллионов человек.