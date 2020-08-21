Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ефремов описал свое состояние как "салат" в голове

Ефремов описал свое состояние как "салат" в голове

 Для мигрантов готовят революцию в учете

Для мигрантов готовят революцию в учете
США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора

США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора

 Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль

Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль
Макаренко: Запад будет использовать "отравление" Навального для провокаций

Макаренко: Запад будет использовать "отравление" Навального для провокаций

 Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»

Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»
Ефремов описал свое состояние как "салат" в голове

Ефремов описал свое состояние как "салат" в голове

 Для мигрантов готовят революцию в учете

Для мигрантов готовят революцию в учете
США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора

США устроили «бунт» в Белоруссии для создания балто-черноморского коридора

 Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль

Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль
Макаренко: Запад будет использовать "отравление" Навального для провокаций

Макаренко: Запад будет использовать "отравление" Навального для провокаций

 Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»

Непокорная Россия показала Германии, как нужно бороться с США по «СП-2»
16:34   21 Августа 2020
Россия

Для мигрантов готовят революцию в учете

Для мигрантов готовят революцию в учете

В России запустят платформу с единой базой данных иностранных граждан, на которой ведомства смогут обмениваться сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мигранты смогут заходить на портал через мобильное приложение, где у них будет личный кабинет.

Изначально проектом занималось МВД, однако теперь его курирует Минкомсвязи, а за разработку отвечает «Ростелеком», так как система должна быть интегрирована с порталом госуслуг. В рабочую группу по разработке ресурса входят представители МВД, МИД и Минтруда.

Как сообщил «Политике Сегодня» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов создание такой платформы облегчит жизнь иностранным гражданам и спасет их от возможного обмана со стороны различных ведомств.

«Сейчас люди мучаются с миграционным учетом, который архаичный инструмент, на бумаге. Платят за это деньги, их обманывают, в базу ничего не вбивается. Это все аннулируется. Я считаю, что это лучшее решение. Мы долго его вырабатывали и согласовывали», — объяснил он.

С помощью такого мобильного приложения можно будет следить за перемещением мигрантов, добавил президент Федерации. Другие подробности проекта он озвучивать не стал.  

«Мы в рабочей группе пока договорились не разглашать подробностей СМИ. Никаких деталей я вам сообщить больше не могу», — сказал Коженов, заверив в революционности проекта, который «уберет десятки миллиардов коррупционной составляющей».

Платформа для мигрантов избавит Россию от коррупции

Вице-премьер Алексей Оверчук 28 июля дал поручение о создании рабочей группы для запуска платформы для мигрантов.

По данным МВД, с января по май 2020 года в России на миграционный учет поставили чуть более 4,5 миллионов иностранных граждан. Ежегодно в РФ из других стран прибывает около 16,5 миллионов человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#россия #мигранты #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...