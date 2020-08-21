Перспективы российских «Ратников» оценили на Западе

Эксперты американского журнала Forbes пришли к выводу, что российские экзоскелеты опережают аналогичные разработки США на несколько шагов. В пример приводятся боевые костюмы «Ратник», которые помогают солдату совершать длительные марш-броски и без серьезных усилий носить груз до 45 килограммов.

«Российские экзоскелеты, известные как боевые костюмы "Ратник", созданы Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочМаш), частью оборонного гиганта "Ростех". Первоначальная версия "Ратника" — экзоскелет без двигателя, который снимает с солдата нагрузку», — пишет Forbes.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский указал, что заокеанские журналисты запутались в терминологии: «Ратник» не является экзоскелетом. К таким разработкам можно отнести лишь несколько прототипов костюма «Ратник-3», которые не были утверждены и пока находятся в «глубокой разработке».

«У "Ратника" нет никакого экзоскелета. Вариантов такого вида экипировки показывали много. Участвовали разные компании и технические университеты. Но пока безрезультатно. Без мощного источника энергии, который будет бесперебойно снабжать экзоскелет на поле боя, решить этот вопрос нельзя», — заявил военный эксперт.

В классическом понимании экзоскелет – это устройство, которое благодаря каркасу и механизмам позволяет его носителю выполнять операции недоступные обычному человеку. К примеру, поднять руками большой вес. Поэтому подобные разработки чаще всего используют для помощи людям с ограниченными физическими возможностями.

Самый вероятный пример боевого экзоскелета, с помощью которого можно наносить вред вероятному противнику, — это костюм персонажа комиксов Marvel Тони Старка, более известного, как Железный человек. Эксперты Forbes сообщают, что такое устройство пока остается недосягаемой мечтой:

«Обычному американскому пехотинцу превратиться в Тони Старка в ближайшее время вряд ли светит, но его российские коллеги технологиями экзоскелета уже пользуются вовсю. В гонке черепах и зайцев русские вырываются вперед, благодаря скромным, но эффективным технологиям».

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков объяснил «Политике Сегодня», что западные журналисты, скорее всего, имеют в виду прототип боевого костюма «Ратник-3». Сама по себе эта модель не является экзоскелетом, но в несколько экспериментальных образцов такую технологию пытались внедрить.

«Самая главная проблема, почему этот костюм еще не в ходу – это вопрос питания. Российские разработчики понимают, что обеспечить бесперебойное питание экзоскелета, да еще и в условиях боя, это очень сложная задача. Было несколько прототипов, но работа еще ведется. Однако о том, что такой костюм нужен российской армии, знают все», — рассказал Леонков.

Устройство, которое в несколько раз увеличивает мускульную силу человека, должно иметь надежный источник энергии. Тогда носитель экзоскелета сможет выполнять множество боевых задач почти без усилий, подчеркнул специалист. Леонков поставил на первое место безопасность носителя – пластины из композитного углеродного волокна во много раз повысят выживаемость бойца на поле боя.

«Это, прежде всего, специальные средства защиты – прочный бронежилет, специальные накладки, которые позволяют максимально сохранить здоровье пехотинца. К тому экзоскелет снимает нагрузку с бойца при совершении длительных марш-бросков, когда военнослужащий дополнительно несет не себе большое количество вооружения», — добавил военный эксперт.

В целом, современному солдату до Тони Старка еще далеко, считает Леонков. Вопрос о том, когда в армию начнут массово поставлять готовые экзоскелеты, пока стоит отложить не на «завтрашний», а на «послезавтрашний день», обратил внимание редактор журнала «Арсенал Отечества».

«Я бы не стал говорить, что вот завтра человечество изобретет источник энергии для экзоскелета. Но мне кажется, что этот вопрос решится в течение ближайших пяти или десяти лет. За пять лет, как я думаю, уже будут разработаны какие-то концепции, потом уже будет дело техники. Производство и испытания», — заключил Леонков.

Военные инженеры на Западе также занимаются разработкой боевого экзоскелета. Один из последних прототипов – костюм TALOS Mk 5. Главными его особенностями являются системы теплового баланса и стабилизации стрелкового оружия, легкая броня, пневматические усилители лодыжек и коленей. Но в феврале 2019 года от идеи отказались.

Представитель командования Сил специальных операций США (SOCOM) лейтенант Филипп Читти объяснил прекращение разработок тем, что системы экзоскелета были полностью рабочими, но не синхронизировались между собой. Военный отметил, что образец, на который Пентагон потратил 80 миллионов долларов, «никогда не сойдет со стартовой площадки».

Российские разработчики также представляли костюм «Сотник», разработанный на основе «Ратника». Больше всего испытатели новинки оценили встроенный климат-контроль: три термоэлемента надежно согревают в 40-градусный мороз. Боевая экипировка стала легче и дешевле: ее полная стоимость не превышает 50 тысяч рублей. «Второй позвоночник» костюма легко надевается и подстраивается под анатомию носителя. В шлем бойца вмонтирован тактический компьютер.