Лавров заявил о твердой поддержке независимости и суверенитета Белоруссии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о твердой поддержке укрепления независимости и суверенитета Белоруссии в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщает МИД Белоруссии.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели телефонные переговоры в пятницу, 21 августа. Министры обсудили инициативы, по дальнейшим действиям властей Белоруссии.

Разрешение обстановки в стране — внутреннее дело, не требующее вмешательства и "указаний", как и с кем вести диалог, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.