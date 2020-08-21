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14:28   21 Августа 2020
Политика

Лавров заявил о твердой поддержке независимости и суверенитета Белоруссии

Лавров заявил о твердой поддержке независимости и суверенитета Белоруссии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о твердой поддержке укрепления независимости и суверенитета Белоруссии в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщает МИД Белоруссии.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели телефонные переговоры в пятницу, 21 августа. Министры обсудили инициативы, по дальнейшим действиям властей Белоруссии.

Разрешение обстановки в стране — внутреннее дело, не требующее вмешательства и "указаний", как и с кем вести диалог, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Автор: Яна Либерман
#лавров #белоруссия #мид рф

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