Пушков: тенденция плохого отношения к США распространяется по Европе

Ухудшение отношения к Германии наблюдается не только в Германии, а во всей Европе – это очень важная тенденция.

Об этом в пятницу, 21 августа, в своем Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung, в которой сообщается, что в Германии президента США Дональда Трампа назвали «самой большой угрозой миру».

В статье также отмечается, что, если Трамп когда-нибудь соберется нанести визит в немецкий город Засниц, жители города этому не обрадуются и достанут «автоматы Калашникова». Эта реакция жителей Засница вполне объяснима, если учесть, что ранее Вашингтон угрожал ввести против расположенного в этом городе порта санкции, если он не перестанет участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Помимо обещания встретить Трампа автоматами Калашникова, говорится в статье, жители Засница посоветовали также ему забрать из Германии в Польшу не 10 тысяч американских военнослужащих, а весь военный контингент вместе с атомными бомбами.

Даже, если в реакции жителей Засница на возможные санкции и есть доля шутки, она, тем не менее точно отражает то, как в последнее время изменилось отношение немцев к Соединенным Штатам Америки. Согласно результатам соцопроса, который провел институт изучения общественного мнения YouGov, лишь 40% жителей Германии относятся к Штатам более или менее положительно. В Европе это самый низкий показатель. При этом 41% опрошенных немцев считают, что именно американский президент Дональд Трамп представляет собой самую большую угрозу для мира.

Комментируя этот материал, Алексей Пушков отметил, что плохое отношение жителей Германии к США, связано в первую очередь с плохим отношением к Трампу и его администрации, а во вторую – с тем, что Белый дом постоянно угрожает немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2», то есть это ситуативный сдвиг.

«В Германии и особенно в ее политическом классе сильны надежды на победу Байдена на выборах и на возвращение прежних близких отношений с Вашингтоном. Сам Байден, выступая на Мюнхенской конференции, публично обещал немцам, что так и будет», — напомнил Пушков.

То есть сейчас, по его словам, ухудшение отношения в ФРГ к Америке объясняется раздражением от грубого давления Вашингтона, но, если на ближайших выборах победит не Трамп, а демократ Байден, германско-американские отношения могут измениться в лучшую сторону.