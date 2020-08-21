Навальный мог сам устроить инцидент в омском Аэропорту

Глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный мог сам спровоцировать свое отравление, так как в этом для блогера есть выгода. Такое заявление сделал политолог Иван Аркатов.

Кадры с видеозаписи в томском аэропорту показывают, что чашку блогеру принес его помощник Илья Пахомов, он же сотрудник ФБК. Об отравлении Навального накануне сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Многие эксперты не верят, что кто-то хотел умышленно нанести вред блогеру. Политолог Аркатов считает, что конкурентам этого делать невыгодно.

"Любые проблемы с ним — это проблемная точка, так называемая точка накала страстей. Этого нам не нужно", — объяснил эксперт в беседе с iReactor.

Вероятно, что блогер все устроил сам, особенно на фоне приближающегося суда по делу об оскорблении ветерана. К тому же Навальному необходимо напомнить о своей персоне, так как в последнее время о нем мало говорят. Самолет с блогером, которую стало плохо 20 августа, приземлился в Омске. Там главу ФБК госпитализировали. Сейчас его состояние улучшилось, но остается нестабильным. Источник в правоохранительных органах не исключает возможность, что Навальный отравился наркотическими веществами, пишет Федеральное агентство новостей.