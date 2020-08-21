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14:21   21 Августа 2020
Общество

Эксперт Шкуматов назвал главный минус регистрации авто через МФЦ

Эксперт Шкуматов назвал главный минус регистрации авто через МФЦ

Россияне смогут регистрировать свои транспортные средства через МФЦ согласно постановлению Правительства РФ. Однако не все граждане смогут воспользоваться данной услугой, рассказал координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Нюанс заключается в том, что регистрацию можно будет пройти в оборудованных площадками осмотра авто МФЦ. В каждом учреждении должен находиться представитель ГИБДД, который сможет провести техосмотр. При этом сотрудников Госавтоинспекции РФ сократили, а лишних полицейских нет, объяснил Шкуматов.

Выходом из ситуации может стать расширение штата МВД, иначе придется действовать по остаточному принципу. Избавиться от осмотра номеров, двигателя и прочего нельзя, это ключевая часть процедуры регистрации машины, передает телеканал "360". В противном случае вырастет число угонов, считает эксперт.

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Автор: Василий Пименов
#мфц #авто #осмотр

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