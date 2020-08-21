Эксперт Шкуматов назвал главный минус регистрации авто через МФЦ

Россияне смогут регистрировать свои транспортные средства через МФЦ согласно постановлению Правительства РФ. Однако не все граждане смогут воспользоваться данной услугой, рассказал координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Нюанс заключается в том, что регистрацию можно будет пройти в оборудованных площадками осмотра авто МФЦ. В каждом учреждении должен находиться представитель ГИБДД, который сможет провести техосмотр. При этом сотрудников Госавтоинспекции РФ сократили, а лишних полицейских нет, объяснил Шкуматов.

Выходом из ситуации может стать расширение штата МВД, иначе придется действовать по остаточному принципу. Избавиться от осмотра номеров, двигателя и прочего нельзя, это ключевая часть процедуры регистрации машины, передает телеканал "360". В противном случае вырастет число угонов, считает эксперт.