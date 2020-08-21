"Навального нельзя потерять": Евгений Пригожин сделал заявление

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал инцидент с отравившимся Алексеем Навальным. Бизнесмен подчеркнул готовность оказать посильную помощь, поскольку блогер сделал его жизнь интереснее.

"Как я уже и говорил, Навальный сделал мою жизнь интереснее. Без него мне будет скучно", — заявил Пригожин.

Согласно предположениям, руководитель признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" мог отравиться сильным психодислептиком — оксибутиратом. Петербургский предприниматель подчеркнул, что употребление Навальным подобных веществ используется политическими оппонентами РФ.

"Но, к сожалению, пристрастие Навального к психотропным веществам используется Западом для политического давления на Россию. Западный мир устраивает шоу с прилетами санитарных самолетов. Как будто в случае необходимости их недостаточно в России", — сообщил бизнесмен.

Пригожин также подчеркнул, что готов лично оказать помощь в транспортировке глав европейских государств, если сложившиеся обстоятельства того потребуют. Он заявил, что российские специалисты смогут провести полный анализ состояния здоровья лидеров США, ФРГ и Франции.

"Я лично готов предоставить или оплатить самолет Трампу, Меркель и Макрону, если у них появится необходимость лечиться в России. Заодно мы их обследуем на предмет геронтологических заболеваний", — отметил предприниматель.

Российская система здравоохранения сможет предоставить Навальному все необходимое лечение и реабилитацию, уверен Пригожин. Однако лечение зависимости от наркотических веществ не единственная специализация отечественных медиков, которые способны оказать квалифицированную помощь даже при самых опасных инфекциях.

"Что касается веществ, которые употреблял Навальный, то наркоманов мы и в России лечим не хуже, чем в любой из западных стран. А данные по смертности от COVID-19 показывают, что наша медицина и с другими проблемами неплохо справляется", — объяснил Пригожин.

Он также предположил, кому гипотетически может быть выгодна смерть главы ФБК. Пригожин отметил, что Навальный как политический деятель давно перестал быть актуальным, играя на этой арене роль своеобразного шута. В таких обстоятельствах выгодополучателями отравления блогера становятся его же сторонники.

"Относительно желания кого-либо избавиться от Навального я повторюсь: Навального нельзя потерять, потому что он прекрасный комик и уже давно не политическая фигура — скорее, политический кастрат. Поэтому если смерть Навального кому и выгодна, то это его ближайшим соратникам, которые давно в нем разочаровались и устраивали мышиную возню в попытках найти нового лидера", — подчеркнул Пригожин.

Петербургский предприниматель заранее опроверг все возможные обвинения в дешевом пиаре на произошедшем, отметив, что именно соратники Навального зачастую были достаточно циничны к личным драмам своих оппонентов. Пригожин подчеркнул, что надеется на скорейшую поправку Навального, и выразил готовность покрыть все расходы на лечение и реабилитацию либерального блогера.

"Сразу отвечу на предполагаемые обвинения по поводу "пляски на костях". Во-первых, "кости" пока теплые. А во-вторых: у товарищей "навальнят" никогда не было сочувствия к личным проблемам или личным трагедиям людей из другого лагеря. Вот на их-то "костях" они весело плясали по любому трагическому поводу. Но я Навальному желаю выздоровления, готов оплачивать его лечение и дать надежду на возвращение из вегетативного состояния", — заявил бизнесмен.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва. Источник Федерального агентства новостей в "Фонде борьбы с коррупцией" заявил, что глава ФБК долгое время принимал антидепрессанты.