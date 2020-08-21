Совет Парламентского собрания: вмешательство в дела Белоруссии недопустимо

Совет Парламентского собрания Союзного государства считает недопустимым внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ также писали, что выборы президента в Белоруссии прошли открыто и были конкурентоспособными. Свободное волеизъявление граждан было полностью обеспечено.

Президентские выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Победу на них одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко с результатом в 80,1% голосов избирателей. Эта победа стала для Лукашенко шестой.