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14:12   21 Августа 2020
Политика

Совет Парламентского собрания: вмешательство в дела Белоруссии недопустимо

Совет Парламентского собрания: вмешательство в дела Белоруссии недопустимо

Совет Парламентского собрания Союзного государства считает недопустимым внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ также писали, что выборы президента в Белоруссии прошли открыто и были конкурентоспособными. Свободное волеизъявление граждан было полностью обеспечено.

Президентские выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Победу на них одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко с результатом в 80,1% голосов избирателей. Эта победа стала для Лукашенко шестой.

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Автор: Борис Нестеров
#выборы #белоруссия #Совет Парламентского собрания

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