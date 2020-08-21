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14:11   21 Августа 2020
Происшествия

Песков посоветовал "не злоупотреблять бюрократией" в лечении Навального

Песков посоветовал "не злоупотреблять бюрократией" в лечении Навального

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал сообщений о лечении блогера Алексея Навального за рубежом.

Здоровье блогера Алексея Навального, который 20 августа был госпитализирован прямо с самолета в омскую больницу в тяжелом состоянии, является исключительной компетенцией лечащего врача, отвечающего за него, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также сообщил, что в Кремле никто не получал сообщений о том, что лечение Навального должно проходить за рубежом.

По словам Пескова, в вопросе лечения Навального нужно избегать лишней бюрократии, а также отталкиваться от тех рекомендаций, который дает лечащий врач блогера. Также пресс-секретарь отметил, что российские специалисты взаимодействуют с прилетевшими немецкими коллегами и приглашали их на консилиум.

Скандальный блогер Алексей Навальный, которого ранее доставили в омскую больницу, больше месяца принимал антидепрессанты. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в "Фонде борьбы с коррупцией", который в РФ признан иноагентом.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #навальный #отравление #омск

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