Лукашенко обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Американские власти организовали протесты в Белоруссии. Такого мнения придерживается президент республики Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, все планируют США, а европейские партнеры просто подыгрывают. Для координации белорусских протестов в Польше был создан специальный штаб. Лукашенко отметил, что на фоне происходящих в Белоруссии событий, в соседних странах неслучайно проявилась военная активность. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.