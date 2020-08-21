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14:06   21 Августа 2020
Политика

Лукашенко обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Лукашенко обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Американские власти организовали протесты в Белоруссии. Такого мнения придерживается президент республики Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, все планируют США, а европейские партнеры просто подыгрывают. Для координации белорусских протестов в Польше был создан специальный штаб. Лукашенко отметил, что на фоне происходящих в Белоруссии событий, в соседних странах неслучайно проявилась военная активность. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #белоруссия #лукашенко

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