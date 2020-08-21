Российская вакцина от коронавируса может попасть на Украину через Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет технических возможностей для создания собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Глава государства подчеркнул, что на Украине есть гениальные медики и ученые, однако нет необходимого оборудования.

«Ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин. Скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить», — сказал Зеленский во время визита в Николаевскую область.

Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что Украина не может разработать собственную вакцину по другой причине. По его словам, все дело — в отсутствии средств, которые необходимо затратить на ее производство.

«Я полагаю, что у Украины на самом деле есть возможность создать вакцину на базе нескольких институтов и предприятий Харькова. Но для этого нужны серьезные вложения. Исходя из сегодняшнего дня, их нет вообще. Теоретически возможно, практически — нет», — говорит эксперт.

Министерство здравоохранения Украины уже начало переговоры по закупке вакцины от COVID-2019 со странами-разработчиками. Андрей Окара полагает, что вряд ли Киев напрямую будет закупать российский «Спутник V», который первым в мире получил регистрацию. Однако предположил, что решить этот вопрос можно будет путем приобретения препарата через третьи страны.

Ранее президент Украины проявил заинтересованность в закупке израильской вакцины, которая в настоящий момент проходит клинические испытания.

«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», – передает слова Зеленского его пресс-служба.

Вместе с тем, стало известно, что израильский медицинский центр «Адасса» уже ведет переговоры о производстве и дальнейшей дистрибуции российского «Спутника V». Несмотря на то, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко критиковал российскую вакцину, не исключено, что она так или иначе попадет в массовое производство страны через израильских коллег. Андрей Окара назвал подобную модель развития событий вполне «реалистичной и наименее конфликтной».

«Я подозреваю, что большая часть израильтян — это выходцы из бывшего СССР. В этом смысле Израиль действительно является уникальной площадкой, на которой есть много выходцев из Украины и России, которые поддерживают отношения, в том числе на профессиональном уровне, со своими бывшими странами», — сказал собеседник ПС.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о том, что Киеву нужно просить помощи у России из-за пандемии коронавируса.

«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими "стратегическими партнерами", которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь. Я думаю, что сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Я думаю, что надо обратиться к России за помощью - ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

В 2009 году в разгар эпидемии гриппа на Украине Россия поддержала страну, предоставив ей гуманитарную помощь. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставил в Киев 200 тысяч упаковок противогриппозного препарата «Арбидол».