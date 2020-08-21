Адвокат перечислил минусы антимонопольного комитета Украины

Адвокат Вячеслав Ганган заявил, что принятие законопроекта об антимонопольной реформе на Украине не только оздоровит экономику, но и поможет создать средний класс. По его словам, украинскую экономику трудно назвать здоровой, а проблемы с конкуренцией — одна из причин.

«Сама конкуренция тесно переплетена с коррупцией. В нашем государстве создано много антикоррупционных органов, которые фактически борются со следствием, но почти никто не может повлиять на причины, на экономическую систему. Вопросами конкуренции занимается антимонопольный комитет Украины — слабый орган с куцыми полномочиями и устаревшей материально-технической базой», — считает адвокат.

Сотрудники комитета получают маленькие зарплаты, работают на устаревших компьютерах, а для того, чтобы получить информацию, отправляют запросы по почте, продолжил Вячеслав Ганган. Однако они выполняют достаточно серьезную работу с крупными предприятиями — монополистами, выписывают большие штрафы.

«Украине нужна здоровая экономическая среда и сильный орган, который сможет обеспечить эту среду. Чтобы экономика развивалась, предприниматели должны находиться в равных условиях для ведения бизнеса, а монополисты, в случае нарушений, должны платить по счетам, тогда люди с небольшим капиталом смогут сформировать средний класс», — разъяснил позицию адвокат.

Сейчас слабость антимонопольного законодательства и контролирующего органа не позволяют сформировать средний класс на Украине, считает Вячеслав Ганган. По его мнению, если сотрудники антимонопольного комитета смогут производить обыски, аресты, привлекать специалистов для проведения экспертизы, тогда получится создать орган, сопоставимый с НАБУ.