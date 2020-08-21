Продвинутый российский полуприцеп Т3-16 куплен для трансграничной торговли

Транспортная компания SAMCOM, осуществляющая грузоперевозки в Казахстан и Киргизию, приобрела 40 отечественных шторно-бортовых полуприцепов Тонар Т3–16. Об этом сообщает ресурс «Сделано у нас».

Их производитель — крупнейший машиностроительный завод «Тонар», единственный производитель подобной техники в стране. Новые полуприцепы модернизированы под специфику перевозок компании-покупателя: имеют сдвижную крышу и боковины для оперативной погрузки и разгрузки, а корпус сделан из материалов повышенной прочности.

Один квадратный метр тентовой ткани полуприцепа весит около килограмма, что свидетельствует о высокой плотности. Пол сделан из влагостойкой ламинированной фанеры. Надежности кузову добавляет металлическая обрешетка и осевой агрегат собственного производства. Общая длина прицепа 16,5 метров, объем — более 110 кубометров.

Неделю назад стало известно о другой новинке от «Тонар» — прицепе LP4–2. Модель отличается раздвижной платформой, удлиняющей прицеп с 7 до 11 метров. Правда, объем этого прицепа даже в «раздвинутой» форме меньше, чем у Т3–16 — всего 75,7 кубометров.