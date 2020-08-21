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14:26   21 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Вассерман объяснил, что ждет Белоруссию без России

Вассерман объяснил, что ждет Белоруссию без России

Продолжающиеся в Белоруссии забастовки против действующего президента страны Александра Лукашенко продолжают разрастаться, «если не в глубь, то в ширь».

О том, кому выгодна остановка белорусских государственных заводов и к чему приведет продолжение забастовок, в своей телепередаче «Открытым текстом» на телеканале Рен.тв рассуждает известный публицист, журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«На Белорусском металлургическом заводе, если верить рекламе организаторов массовых беспорядков, остановили печи. Бараны теперь режут себя сами!», - заявил он.

Руководство многих государственных предприятий, которые Лукашенко не дает им приватизировать, либо изображают массовый протест, либо сами останавливают производство, так как надеются, что в случае смены власти смогут скупит лакомые куски по дешевке.

«Кто надеется, что после переворота в центре Парижа откроются магазины «товары из Белоруссии»? Или в ЕС срочно понадобится белорусское молоко, когда уже есть французское и финское и даже латышское? Или ЕС вдруг возжелает минские трактора и грузовики? – спрашивает Вассерман. — Открытым текстом уверяю: разрыв хозяйственных связей с Российской Федерацией — главный лозунг антилукашенковцев — гарантирует смерть львиной доли производства хоть промышленного, хоть сельского».

Вассерман объяснил, что ждет Белоруссию без России

Всем, кто вместо работы выходит на протесты, организаторы забастовок обещают в случае увольнения выдать 200 евро и «рюкзачок для ребенка», напоминает журналист. Но, если в Белоруссии в результате этого будет сломана сама возможность трудиться, как это произошло усилиями приватизаторов в лихие 90-е, надолго ли хватит этих подачек?

«Вы что, на полном серьезе считаете, что Польша и Литва раскачивают цветной бунт в Белоруссии за свой счёт? Просто потому, что беспокоятся за будущее ее жителей? Или потому, что им за демократию обидно? — продолжает Вассерман. — Открытым текстом сообщаю: на рынке потребители нужны всем, а конкуренты — никому».

Вассерман объяснил, что ждет Белоруссию без России

Если Белоруссия выйдет из союза с Россией, а именно за это не скрываясь и выступают лидеры протестов, с экономической карты под чистую будет стерто все белорусское производство. Деньги, которые заинтересованные в этом стороны, потратят на пропагандистов и даже на выплату пособий в будущем – это гроши в сравнении с выгодой, которую они рассчитывают получить, уничтожив конкурента.

«Открытым текстом предупреждаю: если русское большинство граждан Белоруссии (как несколько лет назад — Украины) поверит, что его на Западе ждет сытная кормушка — оно там и окажется, но только в виде корма», — заключил свое предостережение Вассерман.

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Автор: Александр Люблинский
#европа #вассерман #оппозиция #производство #политика #белоруссия #забастовка #весь мир #лукашенко #протесты

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