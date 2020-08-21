Основным диагнозом Навального врачи назвали нарушение обмена веществ

Нарушение обмена веществ в организме блогера Алексея Навального привело к резкому снижению уровня сахара в крови.

Главный врач омской больницы, в которую экстренно госпитализировали блогера Алексея Навального 20 августа из аэропорта, назвал основным диагнозом пострадавшего нарушение обмена веществ. По словам медика, именно это вызвало резкое ухудшение самочувствия блогера, а также понижение сахара в крови.

Некоторое время назад сообщалось, что Навальный больше месяца принимал антидепрессанты. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей в так называемом "Фонде борьбы с коррупцией", который признан в России иноагентом.