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13:35   21 Августа 2020
Происшествия

Основным диагнозом Навального врачи назвали нарушение обмена веществ

Основным диагнозом Навального врачи назвали нарушение обмена веществ

Нарушение обмена веществ в организме блогера Алексея Навального привело к резкому снижению уровня сахара в крови.

Главный врач омской больницы, в которую экстренно госпитализировали блогера Алексея Навального 20 августа из аэропорта, назвал основным диагнозом пострадавшего нарушение обмена веществ. По словам медика, именно это вызвало резкое ухудшение самочувствия блогера, а также понижение сахара в крови.

Некоторое время назад сообщалось, что Навальный больше месяца принимал антидепрессанты. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей в так называемом "Фонде борьбы с коррупцией", который признан в России иноагентом.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #отравление #омск

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