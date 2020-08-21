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13:35   21 Августа 2020
Происшествия

Заявленным ФБК "опасным веществом" у Навального оказалась промхимия

Заявленным ФБК "опасным веществом" у Навального оказалась промхимия

Вещество обнаружили на коже и на одежде блогера Алексея Навального, им оказалась промышленная химия, сообщили в омской больнице.

Так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России) ранее сообщал, что Алексея Навального "отравили неизвестным веществом". После необходимых исследований медики выяснили, на коже и одежде обнаружена "промышленная химия".

"Обнаруженное на коже и одежде Навального химвещество является составляющим пластикового стакана", – сообщили врачи.

Блогер почувствовал себя нехорошо во время полета в самолете. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Омске. Сейчас Алексей Навальный находится в коме, его собираются перевезти в Германию. Однако, врачи предупреждают, что это может негативно сказаться на его здоровье.

Ранее уже появлялась информация, что Навальный принимает антидепрессанты. Таблетки также могли повлиять на организм блогера.

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Автор: Руслан Неглинный
#происшествие #навальный #омск #врачи

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