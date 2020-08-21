Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

Президент России Владимир Путин пока не планирует обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель госпитализацию блогера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Навальный попал в больницу с отравлением 20 августа. Многие представители Запада выразили желание оказать блогеру медицинскую помощь. Власти Германии направили за госпитализированным самолет, однако, российские врачи не рекомендуют транспортировать Навального в таком состоянии. Песков заверил, что главы стран пока не намерены обсуждать этот вопрос.

После госпитализации блогер впал в кому, врачи оценивают его состояние как нестабильно тяжелое. По одной из версий, причиной отравления Навального могли стать наркотические вещества, считает нарколог Олег Стеценко.