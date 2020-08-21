Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

 Крымчане стали россиянами в статистике ООН

Крымчане стали россиянами в статистике ООН
«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

 Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов
Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына
Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

 Крымчане стали россиянами в статистике ООН

Крымчане стали россиянами в статистике ООН
«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

 Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов
Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына
13:31   21 Августа 2020
Общество

Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

Президент России Владимир Путин пока не планирует обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель госпитализацию блогера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Навальный попал в больницу с отравлением 20 августа. Многие представители Запада выразили желание оказать блогеру медицинскую помощь. Власти Германии направили за госпитализированным самолет, однако, российские врачи не рекомендуют транспортировать Навального в таком состоянии. Песков заверил, что главы стран пока не намерены обсуждать этот вопрос.

После госпитализации блогер впал в кому, врачи оценивают его состояние как нестабильно тяжелое. По одной из версий, причиной отравления Навального могли стать наркотические вещества, считает нарколог Олег Стеценко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #меркель #германия #песков #кремль #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...