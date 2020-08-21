Эксперт назвал пять способов избежать мошенников при покупке вакцины в Сети

Интернет заполонили фейковые сайты, на которых якобы можно заказать вакцину от COVID-19. Так, за десять дней с момента регистрации Минздравом РФ препарата в русском и зарубежном сегментах Сети появилось 113 таких доменов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина. По его словам, сайты стали появляться еще в марте и с тех пор их число только растет. Теперь мошенники начали принимать предзаказы на вакцину.

Эксперт в области IT, разработчик новой версии президентского сайта kremlin.ru Артем Геллер рассказал «Политике Сегодня», как обычному пользователю не попасться на уловки мошенников. В первую очередь, он советует очень внимательно смотреть на адрес сайта.

«Потому что иногда сайты выдают себя за государственные, которые таковыми не являются. Обычно они подменяют одну букву в адресной строке, рассчитывая на невнимательность пользователя», — сказал Геллер.

Также мошенники могут полностью подделывать интерфейс сайта под государственный.

«В таком случае нужно копировать адрес домена и вбивать в поисковике. По запросам можно понять, что это за сайт. Может даже наткнетесь на официальный, а значит тот был мошенническим», — объяснил эксперт.

Артем Геллер советует ни в коем случае и ни при каких условиях не отправлять заранее деньги.

«Так это не работает, даже если оформляете предзаказ. Никто не просит его оплачивать. И так спрос гигантский, если вакцина появится, очереди будут огромные, поэтому даже предзаказ оплачивать официальные сайты просить у вас не должны», — объясняет специалист.

Также стоит обратить внимание на контактную информацию сайта. По словам эксперта, если на ресурсе не указаны телефоны, это уже повод засомневаться в его надежности. Если контакты есть, то лучше позвонить и проконсультироваться по поводу заказа.

«Нужно слушать, что говорят. Конечно, мошенники могут быть к этому подготовленными. Но искать подвох нужно везде и внимательно», — говорит спикер.

Не ленитесь почитать отзывы о сайте перед заказом, советует эксперт.

«Потому что уже могут быть обманутые люди. Если есть хоть один негативный отзыв, это уже очень большой сигнал. Тут же надо все это отменить», — советует Геллер.

Вакцина от COVID-19, разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Она получила наименование «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V».

Планируется, что уже в сентябре начнется вакцинация людей из группы риска. Прежде всего, медиков, так как они чаще других сталкиваются с COVID-19. На первоначальном этапе вакцины будет мало, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Так что не стоит ждать, что она появится в свободной продаже в ближайшее время.