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13:04   21 Августа 2020
Армия

Анкара использовала перемирие в Сирте для укрепления своих позиций в Ливии

Анкара использовала перемирие в Сирте для укрепления своих позиций в Ливии

Анкара использует режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии как свою колонию, а Катар наращивает темпы поддержки боевиков. Об этом в пятницу, 21 августа, заявил официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

Как пишет ФАН, Мисмари в беседе с телеканалом Al Arabiya рассказал о том, как Турция и Катар укрепляют свое влияние на западе Ливии. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже поставил свое управление в целом ряде городов и населенных пунктов североафриканской страны.

Анкара продолжает вербовать наемников в Сирии, предлагая им воевать на стороне ПНС за материальные блага. Прибывшие в Ливию боевики представляют особую опасность для общества, так как исповедуют радикальные взгляды, в основе которых лежит неприятие всех, кто не присоединился к ним. Кроме этого, Турция оспользовалась перемирием в Сирте, чтобы укрепить свои позиции.

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Автор: Яна Либерман
#турция #ливия #мисмари

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